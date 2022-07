Vélingara : Aminata Touré porte le plaidoyer pour la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école.

À Vélingara ce lundi dans le cadre de sa caravane de campagne électorale, la tête de liste nationale de BBY a porté le plaidoyer pour la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école, dans le Fouladou. "Dans chaque département que nous avons traversé, le président de la République a érigé là-bas un centre de formation pour les jeunes, les filles notamment. Veillez sur les jeunes filles, les amenez-les à l'école et maintenez-les aussi à l'école pour qu'elles deviennent de hautes personnalités dans ce pays", a plaidé Aminata Touré.



Revenant sur le projet de l'État du Sénégal dans cette partie du territoire national, la tête de liste nationale de BBY, précise que le chef de l'État place le Fouladou au cœur de ses préoccupations et programmes. "Le président a aussi d'importants projets dans ce département, comme le projet de construction de la route Médina Batar, le centre agropole Sud.



Dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Yi plus de 1.068 emplois de jeunes sont prévus ici. Entre autres programmes destinés dans cette partie du territoire. C'est pourquoi, je vous invite à vous lever très tôt le 31 juillet prochain pour aller voter massivement la coalition BBY pour une majorité confortable à l’Assemblée nationale", conclut Aminata Touré, qui poursuit sa caravane dans le Fouladou...