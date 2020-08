Vélingara : 2.480 candidatas au BFEM et 6.750 pour le CFEE.

Le département de Vélingara compte 2.480 candidats au BFEM et 6.750 inscrits pour le CFEE pour les prochains examens de l’année en cours. L’examen du CFEE se déroulera les 20 et 21 août tandis que le BFEM aura lieu à partir du 14 septembre. Ainsi, en prélude à ces deux examens, un CDD a été organisé dans la salle des réunions de la préfecture présidée par l’adjoint

au préfet, Mamadou lamine Ngom, des acteurs de l’école, des partenaires des parents d’élèves et des élus.



L’inspecteur départemental de l’éducation Déthioukh Samba a fait le tour des données statistiques de ces deux examens. « Il y’a un total de 2.480 candidats pour le Bfem dont 1.068 filles et 1.412 garçons. Quant au Cfee, 6.750 candidats sont attendus, dont 3.459 filles et 3.291 garçons. Pour les centres du Bfem, nous avons 32 et le Cfee 54 ; En ce sens, nous avons mobilisé 665 surveillants pour le Cfee et 214 pour le Bfem .»



Parlant du dispositif d’hygiène et des mesures barrières, l’inspecteur de l’éducation et de la formation (ief) a révélé que des thermo flashs, des flacons de gel et des masques sont disponibles dans tous les centres d’examen. Au cours de ce CDD, des recommandations ont été formulées comme la sécurisation des centres. À cela s’ajoute la réquisition de véhicules pour l’acheminement et la supervision des épreuves.