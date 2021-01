Vdn : Un homme mortellement fauché par un véhicule.

Un grave accident a eu lieu sur la Vdn et plus précisément à hauteur du centre des impôts et domaines non loin de la foire.



Un homme qui traversait la route a été violemment renversé par un véhicule. Selon les témoins, c’est un agent de santé à bord d’une moto qui l’a secouru et prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée des Sapeurs-Pompiers qui l’ont finalement évacué à l’hôpital. Les témoins soulignent que le choc était brutal au point qu’il était inerte. Mais personne ne peut confirmer s’il est mort ou en vie.



L’accident a eu lieu aux environs de 20h 30 à quelques minutes du début du couvre-feu. Cet axe est très emprunté par les usagers dont la plupart rentrent en banlieue dakaroise, aux Parcelles Assainies, à Yoff et environs. À ces heures, la circulation est dense sur cet axe. Piétons, automobilistes tous empruntent cette voie pour rentrer...