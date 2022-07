Variole du singe : 1500 cas confirmés dont 69 décès en Afrique de l'Ouest, un renforcement de capacité de détection s'impose

Après sa détection dans quelques pays occidentaux, le virus de la variole du singe continue de gagner de plus en plus de terrain, surtout en Afrique de l'Ouest. En effet, il a été enregistré environ 1500 cas confirmés en Afrique dont 69 décédés, selon les chiffres donnés par l'organisation ouest africaine de la santé qui, en collaboration avec l’Instut Pasteur a tenu un atelier afin de mieux outiller et de renforcer les compétences des laboratoires nationaux et régionaux pour faire face à cette maladie qui, selon le professeur Mamadou Ndiaye de la direction, constitue une menace réelle pour l'humanité. Ainsi cette initiative est aussi une opportunité pour le ministère de la santé et les scientifiques de préparer et prendre le devant afin que ce virus ne puisse pas les surprendre comme ce fus le cas avec le corona virus. Fort heureusement, jusqu'à maintenant, les cas suspects qui ont été signalés au niveau national sont testés négatifs.



Toutefois, pour faire face et anticiper, un comité chargé de la lutte contre cette épidémie sera bientôt mis en place.