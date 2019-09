Valorisation des plages : "Dakar Plages Propres", un programme qui vient soutenir le littoral

Naturellement inspirée par l'initiative du chef de l'État qui, après sa réélection, a manifesté sa volonté de lancer la campagne "Zéro Déchet", la Sapco à travers l'élargissement de ses compétences, a lancé cette activité pour rendre propre les "plages de Dakar".

Cette activité qui appelle au volontarisme de tout un chacun, est non seulement destinée a rendre les plages propres, accueillantes, mais aussi, à faire vivre les activités touristiques. C'est dans ce sens que Me Aliou Sow, directeur de la société d'aménagement des zones touristiques, a salué l'engagement citoyen et l'implication des autorités municipales à travers les agents qui se portaient volontaires pour nettoyer les plages. Ce programme "Dakar Plages Propres" est donc une opportunité pour manifester la volonté citoyenne à travers l'entretien des plages et une valorisation, une rentabilisation des sites qui pourrait aboutir à des retombées économiques profitables au pays...