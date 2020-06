Vallée du fleuve Sénégal : Des oiseaux s'attaquent aux récoltes.

Des arabesques dans le ciel clair du Walo, ce sont les oiseaux granivores qui s’adonnent à leur jeu favori. Après avoir envahi le ciel du Walo dans la vallée du fleuve Sénégal, les oiseaux granivores s'attaquent aux milliers d’hectares de riz dans le Delta et la Vallée du fleuve Sénégal. L'inter-professionnel du riz, lors d'un point de presse, s’est prononcé sur la situation que traversent les riziculteurs du Walo.



"Au niveau des périmètres rizicoles et autres rizières, c’est une ambiance de mauvaises récoltes qui prévaut. Et ce sont tous les espoirs nés des belles promesses de début de campagne qui fondent comme beurre au soleil. Pour la campagne de contre saison chaude, les acteurs de la filière riz ont mis les petits plats dans les grands dans l’optique d’engranger des productions records dans ce contexte où le virus Corona a fini de dérégler tous les systèmes et mis à l’épreuve toutes les certitudes", souligne Ousseynou Ndiaye Président de l'inter-profession du riz.



Selon toujours Ousseynou Ndiaye, dans la vallée du fleuve Sénégal et dans le delta, les conséquences sont énormes. Et pas moins de 40.000 mille hectares du riz paddy emblavés, sont considérablement dévorées par les oiseaux granivores. Ce qui est non sans conséquences pour les riziculteurs de la vallée dans un contexte marqué par la pandémie du Coronavirus.



Ces cultivateurs qui ne savent plus où donner la tête, demandent l'intervention rapide des autorités compétentes pour éviter une année blanche à l’occasion de la présente campagne de contre-saison...