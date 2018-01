Valdes raccroche et disparaît des réseaux sociaux

Il a tout gagné avec le Barça (plus de 500 matches). Victor Valdes, victime d'une rupture des ligaments croisés lors d'un match de Liga face au Celta Vigo en mars 2014, est ensuite passé par Manchester United, le Standard et Middlesbrough. Depuis juillet dernier, le gardien catalan de 35 ans était sans club et a ainsi décidé d'arrêter les frais.



"Merci pour tout"



Dans un ultime message publié lundi 1er janvier, Victor Valdes a publié sur Twitter la photo d'un chemin et ces trois mots: "Merci pour tout".



Un acte symbolique



Histoire d'annoncer la fin de sa carrière, Victor Valdes a voulu marquer le coup : il a disparu des réseaux sociaux. Une manière comme une autre de retrouver de la sérénité et un certain anonymat.