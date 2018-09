Vainqueur du Cap-Vert (6-0) : Le Sénégal se qualifie pour la finale du Tournoi de l’UFOA et pour la Coupe d'Afrique U17

Les hommes de l'entraîneur Malick Daf seront bien en Tanzanie en 2019 pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U17.



L'équipe du Sénégal des moins de 17 ans est parvenue à se qualifier pour la prochaine CAN cadette, grâce à sa large victoire (6-0) face au Cap-Vert, en demi-finale du Tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA). Cette accession en finale est synonyme de qualification à la CAN de la catégorie.



Le score est flatteur pour des Lionceaux qui ont dominé les Requins Bleus. Les U17 du Sénégal ont été quelque peu aidés quand même par le triplé du jeune Samba Diallo. Le Sénégal affrontera, en finale, mardi, le vainqueur de l’autre demi-finale opposant le Mali à la Guinée...