Vainqueur de la présidentielle 2019 : Les félicitations de Paul Kagame, Uhuru Kenyatta, Jorge Carlos Fonseca, Félix Tshisekedi et Alassane Ouattara à Macky Sall

Sorti vainqueur de la Présidentielle, le Président Macky Sall a reçu les félicitations des Présidents Paul Kagame (Rwanda), Uhuru Kenyatta (Kenya), Jorge Carlos Fonseca (Cap Vert); Félix Tshisekedi (RDC) et Alassane Ouattara de la Cote d'Ivoire. C'est par des tweets que les deux premiers nommés lui ont renouvelé leur confiance.



" Je félicite S.E. le Président @Macky_Sall pour votre réélection et la confiance que le peuple sénégalais a placée en vous. Nous nous engageons à collaborer avec vous et avec le peuple sénégalais au fur et à mesure que vous transportez votre vision de la transformation nationale" peut ont lire dans celui du Pr Rwandais.



"Je félicite chaleureusement S.E. Macky Sall à la suite de sa réélection pour un deuxième mandat en tant que président de la République du Sénégal. L’élection Pacifique est un point culminant d'une solide fondation démocratique qui a mérité la reconnaissance du Sénégal en tant que modèle de la stabilité" a quant à lui twitté le Pr Kenyan.



Et c'est par correspondance épistolaire que Alassane Ouattara et le Président Cap verdien se sont eux exprimés. Le Président Sall a reçu aussi une lettre de félicitations de SEM Jean-Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO