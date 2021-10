Vainqueur de la coupe du Sénégal édition 2021 : Abdoulaye Baldé récompense l'équipe du Casa Sport avec une parcelle pour chaque joueur et un terrain pour la construction du siège du comité « Allez Casa »

Comme en 2011, le maire de la ville de Ziguinchor a donné des parcelles aux différents joueurs et à l’encadrement technique. Abdoulaye Baldé a octroyé 30 parcelles aux coéquipiers du capitaine Pierre Benoit Manga. La nouveauté pour cette année c’est deux parcelles affectées au comité « Allez Casa » pour la construction du siège national du comité des supporters.



C’était l’apothéose hier soir au rond-point Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Les joueurs du Casa Sport vainqueur de la 60ème édition de la coupe du Sénégal ont été accueillis en héros dans la capitale sud du pays. Toute la ville s’est réunie à ce rond-point pour fêter avec le comité « Allez Casa », l’encadrement technique et les joueurs, ce troisième trophée de la coupe du Sénégal.



La fête s’est prolongée jusque tard dans la nuit. Les équipes de navétanes n'étaient pas en rade. Car elles étaient toutes dans la fête dansant au rythme du diambadong et du bougueureub...