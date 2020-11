Après un tour fait au quai de pêche de Yoff, nous avons donné la parole à Boubacar Sèye d'Horizon Sans frontières. Évoquant la fréquence de la situation, il prédit que le flux sera encore plus intense dans les mois à venir.



"L'injustice sociale et le problème de bonne gouvernance sont à l'origine de ces départs en exil. Et la situation va s'empirer sous l'ère post-covid qui va venir avec les récessions qui s'annoncent", fait-il encore savoir.



"La situation est très grave. Il n'y a que la pauvreté qui existe au Sénégal", s'est-il désolé.



"C'est cette pauvreté qui pousse les jeunes à prendre les pirogues. Et cette pauvreté est causée par la mauvaise gouvernance. Il s'y ajoute aussi la situation des pêcheurs qui n'ont plus rien à pêcher à cause des accords internationaux de pêche signés avec les sociétés de pêche internationale. La pêche industrielle a tué la pêche artisanale", conclut-il...