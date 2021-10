Vaccins contre la Covid : 336.000 doses supplémentaires du vaccin Covid-19 Johnson & Johnson offertes au Sénégal par les États-Unis

336.000 doses de vaccin Covid-19 Johnson & Johnson à injection unique ont été offertes par les États-Unis au Sénégal, par le biais de l’initiative COVAX. Ce lot porte à 638.000 le nombre de doses de vaccins Covid-19 fournies au Sénégal, y compris les 302.400 doses du vaccin Johnson & Johnson précédemment offertes. Ce don de vaccins, qui est arrivé à l'aéroport international Blaise Diagne le 21 octobre, via COVAX, est le plus important jamais offert par un seul pays au Sénégal, pour lutter contre la pandémie de Covid-19.



Les États-Unis se sont engagés à fournir 1,1 milliard de doses de vaccin Covid-19 au monde. À ce jour, plus de 192 millions de doses de vaccin ont été livrées par Washington à plus de 100 pays. La décision de fournir des vaccins Covid-19 à 92 économies bénéficiant de la garantie du marché de Gavi et aux États membres de l'Union africaine, continuera de répondre à l'engagement du président américain Biden de renforcer la lutte contre la pandémie mondiale.