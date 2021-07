Vaccins Covid-19 : 151.200 doses de Johnson And Johnson arrivent ce mardi

En visite au Centre de traitement épidémiologique (CTE) de l’hôpital Aristide le Dantec, le ministre de la santé et de l’action sociale a annoncé l’acquisition de 152.000 doses du vaccin Johnson And Johnson cet après-midi. Le ministre qui semblait réagir sur les critiques concernant l’impossibilité pour certains citoyens de recevoir leurs doses de vaccin, a rappelé que notre pays a posé des jalons importants dès le début dans ce sens. « Au début on avait décidé de ne mettre que 65 milliards de francs CFA pour l’acquisition des vaccins, mais finalement on a du mettre jusqu’à 105 milliards de FCFA », a-t-il fait remarquer