Vaccination obligatoire des enseignants : « Il n'y a pas de pass sanitaire au Sénégal et la vaccination est personnelle et volontaire » (Mamadou Talla)

Le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Talla, a fait savoir devant les enseignants du SELS, qu'il n'y a pas de pass sanitaire et de vaccination obligatoire au Sénégal. Ainsi, il rappelle que la vaccination est personnelle et volontaire, mais il ne doute point que beaucoup d'enseignants se sont vaccinés et ont été les premiers à le faire...