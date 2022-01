Vaccination et formes graves de Covid-19 / Le Pr Seydi hausse le ton : « Dire que le vaccin n'a pas d'incidence sur le variant Omicron est grave... »

Le relâchement et la campagne de dénigrement de la vaccination sont particulièrement les termes qui posent problème au Professeur Seydi. Au cours d'une rencontre avec les acteurs de la santé ce lundi, le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann a tenu à apporter quelques précisions au moment où plusieurs sénégalais restent perplexes sur les caractéristiques du nouveau variant Omicron découvert le mois dernier.



D'abord, sur la réalité des chiffres liés à la Covid-19 qui sont données quotidiennement par le ministère de la santé et de l'action sociale, le Professeur Seydi tient à rappeler que même dans le monde, personne, ne saurait donner avec exactitude, les chiffres dont il s'agit, cependant, il y'a des tendances qui peuvent être appréciées. Ainsi, pour ce qui est des cas graves et les cas de décès, le Pr Seydi tient à rassurer la population. " Ces cas sont considérablement en baisse. Cela me permettra de dire qu'en ce qui concerne ce nouveau variant Omicron, il n'y a pas de raison de s'inquiéter", rassure le docteur.



Sur la question des vaccins, le professeur Seydi invite à plus de responsabilité ceux qui s'adonnent à décrier et à remettre en cause le vaccin et son utilité. C'est vrai qu'il n'écarte pas d'autres infections, ni de rechoper le virus, mais il reste très efficace sur les formes graves.