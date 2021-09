Vaccination contre la Covid-19 : les acteurs des médias invités à prendre leur 2e dose à la Place de la Nation

Le syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal invite les acteurs des médias qui avaient pris une 1ère dose de Sinopharm à la maison de la presse, de se rendre au vaccinodrome de la Place de la Nation pour les besoins de la 2e dose.

Une initiative participant à continuer la campagne de vaccination chez les professionnels des médias qui font partie des plus exposés aux risques de contamination.

Pour rappel, les premières doses de Sinopharm avaient été prises au niveau de la maison de la presse. Cependant, pour assurer une grande couverture vaccinale et s’immuniser, les journalistes et techniciens des médias peuvent désormais se rendre à la Place de la Nation pour se mettre à l’abri de la virulence du virus.