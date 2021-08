Vaccination contre la Covid-19 : Le Dr Mamadou Ndiaye revient sur les effets cette méthode préventive et les cibles vaccinales.

Avec cette avancée inquiétante de la pandémie de Covid-19, particulièrement la virulence du variant Delta, le ministère de la santé et de l’action sociale a repris le point du jour à travers son bulletin du jour sur la situation de la pandémie.



Après l’ouverture par le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr, le directeur de la prévention, le Dr Ly est revenu sur le plan de riposte de la vaccination et a expliqué concrètement ce qu’est cette méthode de prévention. « La vaccination est l’administration en toute sécurité d’un agent antigénique, inoffensif et sans innocuité dans le but de stimuler le système immunitaire. »



Le directeur de la prévention a toutefois rappelé les cibles du vaccin. « Toutes les personnes âgées au moins de 18 ans doivent aller se faire vacciner. Pour les porteurs de maladies chroniques, il est aussi recommandé de prendre le vaccin pour ne pas développer des formes graves et leur éviter de passer la maladie aux autres. Les femmes enceintes et celles allaitantes doivent aussi se faire vacciner. »



Il faut également signaler, selon le directeur de la prévention, « que le Sénégal administre trois types de vaccins contre la Covid-19 : il s’agit de AstraZeneca( 2 injections, la deuxième, 3 mois après la première, Sinopharm, 2 injections aussi avec un espace de 3 semaines après la première dose et enfin Johnson and Johnson avec une seule injection).