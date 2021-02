Vaccination anti-covid : Djiddah Thiaroye Kao s'engage dans la sensibilisation.

Le début de la campagne de vaccination contre la pandémie à Coronavirus a eu lieu ce mardi au Sénégal après l'installation, ce lundi, par le ministre de la santé et de l'action sociale, du comité national chargé de la vaccination. Une étape charnière qui permet au Sénégal d'entamer une nouvelle phase dans la riposte sanitaire. Cependant, la banlieue de Dakar n'est pas en reste pour la sensibilisation surtout quand un bon nombre de sénégalais restent pessimistes quant à l'efficacité du vaccin contre la Covid-19.



Si beaucoup sont pour une vaccination universelle, l'on constate une certaine émergence des anti-vaccins. Dans ce sens, le conseil municipal de Djiddah Thiaroye Kao par la voix de Malal Diallo "Pithi", a effectué une sortie pour prêcher la bonne information et inviter à une vaccination en masse : "Après la réception des premières doses du vaccin contre le virus du Covid-19 par le président de la République du Sénégal, il nous faut être conscient de l'impératif de nous faire vacciner. La partition du gouvernement du Sénégal est jouée avec la volonté du Président de la République Macky de combattre ce fléau qui fait toujours des ravages dans notre pays et, partout, dans le monde", soutient le responsable politique de l'Apr à Djiddah Thiaroye Kao.



Par ailleurs, il appelle ceux qui affichent le pessimisme sur cette campagne à la conscience citoyenne, à l'engagement et au patriotisme et penser, à ce jour, de sauver le pays d'un drame qui continue de menacer nos vies."