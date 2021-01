Vaccin covid-19 / Le Jaraaf Youssou Ndoye demande au gouvernement de donner l'exemple



C’est dans une déclaration tenue ce mercredi à son domicile, que le Jaraaf Youssou Ndoye a exigé que le président de la République, sa famille et son gouvernement se fassent vacciner d’abord avant la population.



Le chef coutumier se veut clair : « Je ne prendrai pas ce vaccin et je ne conseillerai à personne d’accepter de se faire vacciner. Car le contenu du vaccin et ses origines me laissent perplexe et je n’ai pas confiance en ce vaccin », précise le chef coutumier établi aux Mamelles.