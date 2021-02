Vaccin contre la Covid au Sénégal : Une forte amélioration de l’adhésion à la vaccination (50,2%) selon un sondage.

Selon un sondage, sous forme d’enquête téléphonique sur la Covid, effectué par le Bureau de Prospective Economique (BPE) du Sénégal, auprès d’un échantillon de 1.110 personnes sélectionnées selon la méthode des quotas, on note une forte amélioration de l’adhésion à la vaccination, entre décembre 2020 et février 2021. L’univers de l’enquête (ou population cible) est constitué des individus âgés de 18 ans ou plus, des 45 départements du pays, appartenant à un ménage ordinaire.







En effet sur 50,2% des sondés (soit +11,9 points de pourcentage depuis décembre 2020) des personnes interrogées qui répondent par l’affirmative, dont 35,1% le feraient au motif de se prémunir définitivement du virus, et 15,1% si c’est une recommandation des autorités sanitaires. On note donc une forte amélioration de l’adhésion à la vaccination, entre décembre 2020 et février 2021.







43,9% des sondés (-14,7 points de pourcentage depuis décembre) ne sont pas prêts à se faire vacciner si un vaccin contre la Covid est disponible au Sénégal. Ils avancent comme raisons « le risque de faire face à d’éventuels effets secondaires » (pour plus de la moitié d’entre-eux), « la rapidité de fabrication des vaccins contre le coronavirus », la non-responsabilité des laboratoires ou le fait qu’ils considèrent que la Covid n'est pas dangereuse. Cependant sur le niveau de gravité de la maladie 93,2% (+5,2 points de pourcentage depuis le mois de décembre 2020) des populations enquêtées pensent que le coronavirus est grave voire très grave, contre 6,8% (-4,9 points de pourcentage) qui pensent que la maladie n’est pas grave.







Acceptation de se faire tester si des tests de Covid gratuits sont disponibles.







Le sondage révèle que 70,4% d’entre eux répondent par l’affirmative sur la potentialité de se faire tester, si les tests sont gratuits. Toutefois, 25,9% des personnes interrogées refuseraient de se faire tester, même gratuitement, dont les deux-tiers pensent qu’il n’est pas nécessaire de faire un test s’il n’y a pas de symptômes et le reste a peur de la stigmatisation. Selon le document, 65,5% des personnes interrogées parlent de relâchement ou d’indiscipline sur les causes de la récente hausse des cas Covid. 26,8% affirment d’autres raisons dont la volonté divine, le changement de température et la réouverture des frontières. Seules 4% (-7,9 points de pourcentage) des personnes de l’échantillon considèrent que la situation est restée la même chose qu'avant, et ne croient pas à l'existence d’une seconde vague de la Covid.







Enfin, pour la meilleure solution pour freiner la Covid, 33,8% des sondés citent en priorité le port de masque ; 19,3% privilégient le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon, ou du gel hydro-alcoolique ; 18,1% optent pour l’arrêt de tous les rassemblements et 15,1% pensent que la vaccination est la meilleure solution pour un mettre un terme à la Covid.







Avis des sondés des Régions de Dakar et Thiès sur le couvre-feu :







68,5% des sondés des régions de Dakar et Thiès pensent qu’il faut mettre un terme au couvre-feu, contre 29,3% qui pensent qu’il faut le maintenir.







Parmi les raisons qui motivent ceux qui souhaitent l’arrêt du couvre-feu : la baisse des revenus ou la perte d’emplois (33,6% de citations), les problèmes de transport (22,4%) et la perte de mobilité dans la nuit (10,2%).