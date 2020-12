Vaccin contre la Covid-19 : L'institut Pasteur de Lille développe un vaccin administré par voie nasale.

Après le vaccin russe Spoutnik V efficace à 95%, celui de Pfizer, voilà encore une autre institut de recherche qui dévoile son projet de vaccin contre le coronavirus.

Ce sont nos confrères de Europe 1 dans leur parution du jour, qui ont annoncé le projet de l'institut Pasteur de Lille à inviter un vaccin qui sera administré par la voie nasale.

"Et si le vaccin contre la Covid-19 était administré par le nez ?" lit-on dans le site du médium français.



Poursuivant, nos confrères ajoutent que "c’est en tout cas un projet de vaccin de deuxième génération actuellement à l’étude à l’Institut Pasteur de Lille".

Ce vaccin qui est en état d'études semble convaincre les scientifiques Lillois d'avoir un résultat concluant. "Les travaux de conception n’en sont qu’au début mais la piste semble très prometteuse, à en croire les scientifiques lillois".



Les scientifiques selon Europe 1 se sont inspirés du vaccin du coqueluche pour l'invention de ce vaccin car ils seraient partis aussi du principe que les germes du virus accèdent dans le corps humain par voie nasale de même que la coqueluche. "Ce vaccin destiné à être administré par voie nasale est conçu sur le modèle de celui élaboré actuellement contre la coqueluche, car l'organisme de recherche travaille déjà sur un vaccin nasal empêchant la pénétration du germe de la coqueluche par le nez".



Le professeur Camille Locht explique que sur le même principe, grâce à un "bricolage génétique", on peut introduire par le nez un antigène du coronavirus. "L'idée, c'est en effet de protéger directement par le nez. L'immunité induite localement va bloquer le virus directement à la porte d'entrée", précise le chercheur jeudi sur Europe 1. "Donc, on va immuniser par le nez. On va donner un spray plutôt qu'une injection avec une aiguille dans un bras". Pour Camille Locht, ce "spray" ou cette "goutte nasale" est suffisante pour induire une "réponse immunitaire bloquante".



Avec Europe 1