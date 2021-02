Les premières doses de vaccin contre la covid-19 ont été réceptionnées au niveau de l'aéroport Blaise Diagne de Diass par le président Macky Sall. Ces 200.000 doses qui sont destinées aux personnes vulnérables vivant avec des comorbidités, à celles de plus de 65 ans et au personnel médical, vont bénéficier, selon la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA), de toutes les conditions de conservation et de transport adéquates.



Le Dr Annette Seck Ndiaye précise qu'après le transport qui sera effectué par la PNA, la conservation se fera entre 2 et 8° conformément aux exigences du vaccin...