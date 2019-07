Vacances pro-banlieue 2019 : L'association des peuples chinois séduite par le projet, apporte son soutien.

La cinquième édition des camps de vacances professionnelles, au profit des jeunes de la banlieue a été lancée ce lundi par Aliou Sall, le maire de la commune de Guédiawaye, initiateur du projet, du préfet et l'ensemble des partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour sa bonne marche. La cérémonie de lancement de cette cinquième édition s'est tenue au lycée Mame Cheikh Anta, ex lycée Canada.

Toujours dans l'objectif d'améliorer les infrastructures scolaires, les conditions d'études des élèves et le travail des professeurs, et ainsi améliorer l'environnement de l'éducation et la formation dans le département, l'association des peuples chinois pour l'amitié avec l'étranger compte s'y investir et apprécie l'initiative...