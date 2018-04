VOL D'ÉLECTRICITÉ : Modou Jallow condamné à six mois ferme

Senelec est plus que jamais décidée à traquer les voleurs d'électricité. A preuve, l'affaire de vol d'électricité qui impliquait des habitants de la Cité Almadies II de Rufisque a été appelée à la barre. Et vous savez quoi? Le tribunal a tapé dur sur le prévenu principal. En effet, Modou Jallow a été condamné à six mois ferme alors que les autres prévenus ont écopé de deux mois avec sursis. Par ailleurs, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Senelec et lui a alloué 2 millions de FCFa.