VISITE PRÉ-MAGAL / Le Président Macky Sall fera un tour au niveau de l'université Cheikhoul Khadim avant de...

Attendu vendredi à Touba dans le cadre de sa visite traditionnelle à l'approche du Grand Magal, le Président Macky Sall fera un tour au niveau de l'université Cheikhoul Khadim. Nos sources de nous informer que le protocole de la Présidence a déjà visité les lieux et harmonisé avec les maîtres d'ouvrages.





Annoncé aux environs de 11 heures après un périple effectué à travers l'autoroute Ila'a Touba, le Président Macky Sall ira, ainsi, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux appliqués à cette institution qui coûtera la bagatelle somme de 37 milliards. L'on nous confie aussi qu'il renouvellera ses engagements à mettre sur place un réseau d'assainissement performant et à construire des routes dans l'enceinte du complexe.



Les mêmes sources assurent qu'il effectuera, par la suite, la prière du vendredi dans la grande mosquée de Touba en compagnie du Khalife Général des Mourides avant de rebrousser chemin après entretien ( s) et déjeuner. Présentement, la résidence Khadim Rassoul où il sera reçu a fini de faire peau neuve avec des travaux de réfection accélèrés.