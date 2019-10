VISITE DE RENTRÉE SCOLAIRE À KOLDA : Le concept « ubi tey jang tey », une réalité.

Le concept « ubi tey jang tey » est une réalité constatée à l’issue de la tournée d’inspection de la rentrée scolaire académique 2019/2020 à Kolda. Les autorités académiques et administratives qui ont effectué une visite ce jeudi 03 octobre dans les établissements, ont pu constater l’effectivité du concept de la rentrée.



Alioune Badara Mbengue adjoint au gouverneur de Kolda le confirme : « nous venons d’effectuer cette visite dans les établissements scolaires pour constater l’effectivité de la rentrée académique. Mais également, nous avons vu que le concept « ubi tey jang tey » a été au rendez-vous. Beaucoup de classes sont fonctionnelles malgré la timidité de la rentrée. Cependant, nous savons que certains établissements sont sous les eaux, notamment l’école primaire de Gadapara application. J’invite les parents, à ce titre, à dire à leurs enfants de venir suivre les cours car le désherbage et la désinfection ont été faites dans les écoles », souligne-t-il.



Beaucoup d’écoles ont été désherbées et nettoyées à temps pour que les cours démarrent dès la rentrée afin de répondre aux besoins du quantum horaire.



Mamadou Goudiaby inspecteur d’académie de Kolda de préciser : « d’une manière générale, toutes les dispositions ont été prises à tous les niveaux pour mettre à jour le concept « ubi tey jang tey ». Le personnel enseignant est sur place avec le concours de l’inspection de l’éducation et de la formation, les enseignements apprentissages peuvent effectivement démarrer. À Vélingara et Kolda dans les lycées, les cours pour les matières scientifiques avaient démarré depuis le mois de septembre. Nous voulons avec le nouveau programme de construction des établissements, nous retrouver d’ici 2 à 3 ans avec zéro abri provisoire. Comme le gouverneur l’a dit, je rappelle aux parents de dire à leurs enfants de venir étudier, car nous avons pris toutes les dispositions pour le démarrage des cours. À ce titre, nous avons constaté que tous les élèves n’étaient pas présents, mais cela n’a pas empêché au personnel de dérouler les cours pour les quelques présents », estime-t-il.



La délégation a visité les établissements scolaires de la commune pour marquer l’effectivité de la rentrée scolaire et du « ubi tey jang tey », toutefois, il ne reste plus que les élèves viennent suivre les cours...