VIOLENCE FAITE AUX FEMMES : Gabrielle Kane accuse la Justice

Face à la presse ce mercredi 18 mai 2022, à Fun City, l’activiste Gabrielle Kane projetée sous les feux de la rampe par l'affaire Adji Sarr / Sonko, s’en est ouvertement pris à la justice sénégalaise.

Elle accuse en effet dame justice d’encourager la violence à l’encontre des femmes : « la justice m’a condamnée pour diffamation pour avoir soutenu la dame Aïcha Diop dans l’affaire qui l’oppose à son ex-époux qui l’a répudiée pour avoir constaté que Aïcha avait perdu sa virginité avant leur mariage ». « Je pense, renchérit Gabrielle, que la justice sénégalaise en terme de défense des droits de la femme à travers ces jugements a donné un permis d’humilier les femmes au Sénégal ».

Très en verve, la souteneur de Adji Sarr estime que « le Juge qui a rendu le verdict en faveur de Souleymane Ciss dans l’affaire qui l’oppose à son ex-épouse Aïcha Diop vient de délivrer un permis d’humilier aux hommes ». Bref, elle rejette la décision du Juge. « C’est une honte pour la justice sénégalaise parce qu’elle est très rapide dans certains dossiers mais quand il est question de traiter des questions d’humiliation dont les femmes sont victimes, des questions de droit des femmes, la justice sénégalaise est aux abonnés absents et elle est du côté des bourreaux », dénonce-t-elle. Et « les propos que je tiens, j’en assume l’entière responsabilité », précisera-t-elle.

Très énervée elle a aussi dénoncé l’enlèvement depuis plus de trois ans de Lissa Tine. Selon elle, « la justice devrait soutenir les femmes. Si Lissa Tine était la femme d’un responsable politique ou d’un guide religieux on l’aurait retrouvée. Ça fait trois ans que ça dure et il est grandement temps que la justice sénégalaise arrête d’être complice des violations que l’on met sur le dos des femmes et je dis bien la justice sénégalaise est complice des violations des droits de la femme dans ce pays je le dis et j’en assume l’entière responsabilité ».