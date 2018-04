VIDEO : remplacé, il agresse son entraîneur !

Voici des images très surprenantes en provenance de Bolivie. Dans un match de championnat entre le Nacional Potosi et Sport Boys, le milieu de terrain Thiago Santos n'a pas du tout apprécié son remplacement à la 32e minute. Si bien qu'en sortant du terrain, le joueur s'en est pris violemment à son entraîneur et des coéquipiers ont dû intervenir pour le calmer. Interrogé par Globo Esporte, Thiago Santos a expliqué qu'il avait pété les plombs car son entraîneur "n'est pas quelqu'un de bien" et a "quelque chose contre moi et contre les Brésiliens".