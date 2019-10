(VIDÉO) WALLY REÇU PAR LE KHALIFE / « Je ne me rappelle pas avoir été aussi heureux de ma vie. C’est mon meilleur Magal »

'' Le meilleur jour de ma vie ! '' C'est ainsi que Wally Balago Seck s'est exclamé après avoir été reçu par le Khalife Général des Mourides qui a posé sa main sur sa tête et qui a prié pour lui. Interpellé par Dakaractu, c'est à peine s'il n'a pas laissé des larmes couler de ses yeux, tellement sa joie était immense. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. '' Je ne me rappelle pas avoir été aussi heureux de ma vie. Tout le monde sait que Serigne Mountakha Mbacké Bassirou est Serigne Touba. J'avais pensé qu'il allait me regarder avec un autre œil mais il a prié pour moi. C'est mon meilleur magal! "