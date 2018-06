(VIDÉO) Visite et témoignages de la famille Niassène de Kaolack

Dans le cadre du dialogue interconfrérique, une délégation de la famille Niassène de Cheikh Ibrahim a fait le déplacement. Un moment fort mis à profit par hôtes et invités pour se témoigner considération. C'était sous la présence de Serigne Sidi Mbacké Abdou Aziz, de Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ, de Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye et de l'avocat Me Khassimou Touré...