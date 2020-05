(VIDÉO) VEILLE DE KORITÉ À TOUBA / Cheikh Abdou Bali soutient la Cojer et le Meer, ainsi que l’école privée Serigne Cheikh Mbacké.

Des denrées alimentaires, des produits antiseptiques, des masques et des enveloppes financières aux montants consistants... voilà qui résume le geste de solidarité manifesté ce vendredi, par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma à l'endroit des jeunes Apéristes de la Cojer, du Meer mais encore à l'endroit des jeunes dames du parti.

Un moment hautement significatif mis à profit par les jeunes du parti présidentiel pour manifester leur reconnaissance au ministre-conseiller et réitérer leur volonté à l’accompagner dans son engagement auprès du Président Macky Sall. Serigne Cheikh Abdou Bali profitera aussi de l'occasion pour consentir un soutien non négligeable au profit de l'école privée Serigne Cheikh Mbacké où il fut pensionnaire dès le bas-âge. Deux cérémonies de remise de dons qui se sont déroulées simultanément dans sa concession de Touba...