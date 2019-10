(VIDÉO) UNIVERSITÉ DE TOUBA / Cheikh Bass Abdou Khadre satisfait de l'état d'avancement des chantiers.

Fraîchement revenu de Réfane où il a procédé vendredi à la clôture de la caravane du Grand Magal de Touba, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a effectué une visite des chantiers du complexe universitaire Ahmadoul Khadim. Un joyau qui devra coûter à la communauté Mouride la bagatelle de 37 milliards de francs. Sur place, le porte-parole du Khalife Général des Mourides ne manquera de signaler son étonnement quant à l'état avancé des travaux.



"C'est sur son ndigël que nous sommes venus effectuer cette visite de chantier. Nous sommes absolument satisfait de ce qui est déjà fait. En moins d'un an, nul ne pouvait penser que les travaux allaient être à un niveau aussi avancé. Nous félicitons l'entreprise en charge des travaux, principalement. C'est aussi l'occasion pour nous de féliciter Touba Ça Kanam qui s'est engagée à construire un bâtiment. Mêmes félicitations pour Serigne Cheikh Mbacké Abdou Akim qui construit un poste de santé et une mosquée dans le complexe. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre se réjouira aussi de savoir que l'entreprise en charge de l'essentiel des gros œuvres respecte rigoureusement les normes et les délais, notamment.



Notons en guise d'informations que le complexe sera divisé en 6 zones et comprendra, entres autres compartiments, 1 amphithéâtre de 1500 places, 2 de 500 places, une bibliothèque, une mosquée, deux centres de recherches et Dater center, 1 planétarium, 8 hôtels, 6 restaurants, 6 résidences pour élèves, 9 Salles de sports, 5 Salles d'études, 2 residences pour maîtres coraniques, 3 espaces de détente, 1 boulangerie etc...