(VIDÉO) Touba rejette le modèle utilisé par l'État pour construire les daaras modernes et souhaite des modifications

Serigne Mountakha Mbacké a reçu hier, une délégation du ministre de l'éducation composée du directeur des équipements sociaux, de l'inspection des daaras et et de la direction des constructions scolaires. Une visite inscrite dans le cadre des daaras modernes construits à travers le Sénégal et dont Touba a bénéficié. Seulement, Touba ne semble pas agréer le type de modèle proposé par l'État du Sénégal. Ces établissements, déjà bâtis ailleurs, sont édifiés sur des plans généralement utilisés pour les écoles françaises de type classique, alors que la cité religieuse les voudrait plutôt sur un modèle d'école coranique classique. Selon Mame Bara Mbacké Khidmatoul Khadim, fils de Serigne Moustapha Abdou Aziz Mbacké, et chargé de suivre et de gérer ces daaras, '' les bâtiments construits ne ressemblent pas à des daaras. Il s'agit juste de salles de classes. Il n'y a ni dortoir pour les pensionnaires, ni d'un grand local pour accueillir tous les enfants qui n'ont pas besoin de travailler séparément etc... '' Des propos qu'il tiendra devant le Khalife Général des Mourides. Le Mbacké-Mbacké, qui s'est donné la peine de présenter à la délégation son daara de Darou Tanzil, de souhaiter que des rectificatifs soient apportés au design pour que ces établissements soient conformes à leur perception.



Dans sa réponse, Seydou Sy, qui a parlé au nom d'Amadou Bécaye Diop, directeur des équipements scolaires, promettra de répercuter les amendements au ministre Serigne Mbaye Thiam et que des solutions seront apportées aux inquiétudes exprimées. Serigne Mountakha Mbacké profitera de l'occasion pour réitérer sa confiance à Serigne Mame Bara Mbacké Khidmatoul Khadim avant de formuler des prières pour la délégation. Celle-ci a été aussi reçue par Serigne Sidi Mbacké, adjoint au maire de Touba et Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss.