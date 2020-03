(VIDÉO) Touba et Mbacké se plient aux exigences du couvre-feu.

Pour le Jour 1 du couvre-feu décrété par le Président de la République, les populations de Touba et de Mbacké se sont pliées aux exigences de la décision qui leur impose de vider les rues et lieux publics de 20 heures à 6 heures. La police s'est, pour l'occasion, déployée à bord de pick-up et c'est avec rigueur qu'elle s'est acquittée de sa mission. Dakaractu vous propose le résumé d'une nuit pas comme les autres...