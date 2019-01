(VIDÉO) Touba-Mboussobé égrène ses doléances devant Sokhna Mame Khary Mbacké

Mboussobé, ce quartier populaire de Touba souffre de mille maux. Les populations ont profité de la visite de Sokhna Mame Khary Mbacké, responsable politque apériste pour lister l'essentiel des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Ces difficultés sont liées au défaut d'assainissement, au manque d'eau et à l'absence d'éclairage public. Les femmes souhaiteront des financements conséquents. Dans sa réponse et par la voix de Sokhna Thiomby Cissé, Sokhna Mame Khary Mbacké s'engagera à faire le nécessaire avant d'offrir aux unes et autres des cadeaux baptisées ''gaalu Marième Faye Sall ''.