(VIDÉO) TOUBA - Talla Sylla, reçu par Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, parle de sa nomination aux côtés du Chef de l'État.

Fraîchement nommé par le Président Macky Sall comme conseiller spécial, Talla Sylla s'est rendu à Touba pour rencontrer Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Un moment fort solennel mis à profit par le maire de Thiès, accompagné de Serigne Saliou Bousso et de Ahmed Saloum Dieng, pour remercier le Chef de l'État de la confiance placée en lui. Il précisera que ce dernier lui demande d'être proche des populations. Il sollicitera des prières auprès du chef religieux afin de réussir la mission à lui assignée.



Dans sa réponse, le porte-parole du Khalife Général des Mourides saluera le geste de son hôte non sans lui rappeler que cette nomination n'est pas un honneur, mais une charge qu'il faut assumer et supporter. Il lui donnera des conseils s'inspirant des enseignements de Serigne Abdou Lahad Mbacké. À suivre...