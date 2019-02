(VIDEO) TOUBA - Sokhna Mame Say Mbacké invite Aïda Mbodj et Me Wade à prendre leurs responsabilités

À Sourah pour dépouiller Serigne Fallou Mbacké de ''' And Suxali Sénégal '' de l'essentiel de ses militants dans cette partie de Touba, Sokhna Mame Say Mbacké n'a pas manqué d'inviter le Président Abdoulaye Wade et l'ex-ministre d'État à prendre leurs responsabilités et à vite se déterminer par rapport aux différents candidats.

La fille de Serigne Cheikh Say Souhaibou et responsable politique Apériste à Touba d'estimer que ces derniers n'ont pas le droit de '' trahir l'attente des Sénégalais consistant à laisser le Président Macky Sall poursuivre ses chantiers. ''

Devant la presse, elle minimisera la ''menace Madické Niang '', avant d'annoncer une marée humaine le 3 février à l'occasion du lancement officiel de la campagne électorale du candidat Macky Sall...