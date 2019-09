(VIDÉO) TOUBA / Sokhna Mame Khary Mbacké relance ses ' gaalus Marième Faye Sall ' et fait dézinguer Sonko et Niane qui ont traité de bandits les populations de la Mecque

Dans le cadre des activités de développement qu'elle mène dans la cité religieuse de Touba, Sokhna Mame Khary Mbacké vient de relancer son programme de solidarité dénommée '' Gaalus Marième Faye Sall ''. Il s'agit d'enveloppes financières remises au nom de la première dame aux femmes afin de leur permettre de financer leurs petites activités économiques. L'initiative avait démarré un peu avant la dernière élection présidentielle. Diène Guèye alias '' Général'', son bras droit, d'expliquer que la responsable politique Mbacké-Mbacké a voulu prouver aux populations qu'elle n'était pas à leur chevet juste le temps des joutes électorales et que leur compagnonnage se poursuivait sans relâche. Ainsi plusieurs appuis financiers ont été distribués.



L'occasion a tout de même été saisie pour dézinguer Ousmane Sonko et son collaborateur Abdoulaye Niane. Diène Guèye "Général" d'estimer que le natif de Touba et son leader ont manqué de respect, dans une vidéo diffusée à travers les réseaux sociaux, aux populations de la Mecque en les traitant de bandits. Il exigera d'eux des excuses publiques et urgentes...