(VIDÉO) TOUBA - Sokhna Amy Mbacké offre des fournitures scolaires à des écoles du département et annonce 2 bonnes nouvelles.

Directrice de l'Administration Générale et de l'Équipement au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Sokhna Amy Mbacké n'a pas lésiné sur les moyens en ce début d'année scolaire. La responsable politique a, en effet, mis à la disposition de l'IEF de Mbacké ce vendredi, par le truchement de la Scofi, au Cem Gaïndé Fatma, aux Cours privés Serigne Cheikh Mbacké et à l'école élémentaire Mame Mor Diarra, des lots de fournitures scolaires d'une valeur financière non négligeable. Un geste hautement significatif salué par l'inspecteur Ndiaga Bâ et les responsables des différents établissements susmentionnés.



Elle fera aussi une annonce de taille, dans la foulée : deux centres de formation de dernière génération seront construits par son ministère dans l'agglomération. Un à Touba au niveau de l'université Cheikhoul Khadim et un autre dans la commune de Mbacké, fera-t-elle savoir. Elle ne manquera de faire une plaidoirie en faveur de la fin de l'émigration clandestine qui ne se justifie pas, selon elle, à cause des efforts "colossaux" déployés par le Chef de l'État dans le domaine de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat.