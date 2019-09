(VIDÉO) TOUBA- Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké chez Serigne Abdou Lahad Diakhaté pour une visite historique

Fait historique notoire à Touba ! Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké, Khalife de Serigne Abdou Lahad, a effectué ce mardi 17 septembre 2019, une visite surprise chez Serigne Abdou Lahad Diakhaté. Un moment solennel hautement significatif qui a visiblement rendu très heureuse toute la famille de Serigne Amsatou Diakhaté, jadis disciple de Serigne Touba. Face à son hôte, Serigne Abdou Lahad Diakhaté exprimera toute sa gratitude non sans signaler l'excellence des réactions qui ont uni leurs deux paternels à savoir Serigne Cheikh Diakhaté et Serigne Abdou Lahad Mbacké.



'' D'ailleurs, raconte-t-il, ce même lit sur lequel vous êtes assis avait aussi accueilli, par le passé Serigne Saliou Mbacké et Serigne Abdou Lahad alors qu'ils étaient venus rendre visite à mon père. Beaucoup de membres de la famille du Cheikh sont venus dans cette maison. Votre présence m'honore et honore toute la famille et nous montre, si besoin en est, que nous comptons beaucoup pour vous ''. La visite a coïncidé avec la journée de prières dédiées à Serigne Cheikh Diakhaté et à Serigne Amsatou Diakhaté.