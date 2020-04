VIDÉO) TOUBA / Serigne Bass Khadim Awa Bâ dégaine, à nouveau, 35 tonnes de riz et 150 cartons d'huile pour 413 familles.

Après avoir porté assistance aux écoles coraniques de Kébémer, Serigne Bassirou Mbacké Awa Bâ est revenu ce lundi à Touba, plus précisément dans son fief de Gouy-Mbind, pour mettre à la disposition des populations et des écoles coraniques, une aide de 35 tonnes de riz et 150 cartons d'huile (soit 500 bouteilles).



Agissant pour le compte du comité de pilotage de la journée Serigne Mouhamadoul Amine Bara Mbacké, le chef religieux choisira d'offrir à 413 familles qui habitent Gouy-Mbind et environs une quantité non négligeable de denrées alimentaires. Les 28 daaras du village recevront aussi leur part du don, non sans saluer le geste de leur bienfaiteur.



Autres bénéficiaires : les daaras répertoriés par l'association des écoles coraniques pilotée par Serigne Khaly Diakhaté. C'est ce dernier, d'ailleurs, qui récupérera au nom de ses pairs 5 tonnes de riz et 20 cartons d'huile.



L'aide a aussi touché les 28 personnes qui assurent quotidiennement le récital de Coran au niveau de la grande mosquée. Chacun d'entre eux a eu droit à du riz, de l'huile, du sucre et du café.