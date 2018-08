(VIDÉO) TOUBA PATAUGE - Des familles abandonnent leurs maisons et risquent de dormir à la belle étoile

Les eaux pluviales ont encore dicté leur loi dans plusieurs quartiers de Touba. Ndamatou, Yoonu Darou, Keur Niang et Darou Marnane semblent être les plus touchés. Des dizaines de familles ont été obligées de quitter leurs maisons et risquent de dormir à la belle étoile. Interpellées par Dakaractu, les sinistrés ont exhibé leur colère et brandi des menaces.