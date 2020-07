(VIDÉO) TOUBA - Ndèye Saly Diop Dieng aux femmes rebelles de l'Apr : « Mann ku may xoqatal, dangamaa xamul... vos financements sont de 80 millions »

C'est au terme d'une tournée qu'elle a menée à Mbacké, Fass Kaël, Kaël et Taïf que le ministre de la femme a appelé, samedi, les femmes de l' Apr à faire preuve de beaucoup plus de responsabilité face aux défis d'union qui les interpellent. Ndèye Saly Diop Dieng regrettait, en passant, la dynamique de grogne enclenchée par certaines de ses camarades qui ont tenu à manifester leur désaccord par rapport à la distribution des financements fixés à 80 millions de francs cfa. D'ailleurs, elle précisera n'accepter aucune forme de pression non sans signaler que la directrice du Cedaf avait bel et bien respecté ses instructions. Mais, cette problématique était pour elle, le détail le moins important de cette tournée qui lui a permis de visiter un salon de couture, un restaurant, une unité de production d'huile, une ferme à élevage de volaille etc... Ndèye Saly Diop Dieng avait à ses côtés, le gouverneur de Diourbel, le préfet de Mbacké, les sous-préfets du département, les maires des communes, l'ancien ministre Moussa Sakho, la Hcct Madame Mbaye Néné Ndiaye, le Cese Baye Mor Ndiaye etc...