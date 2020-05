(VIDÉO) TOUBA - Makhtar Diop soutient 200 menages, monde rural et personnes handicapées.

Haut Conseiller des Collectivités Territoriales et leader politique à Touba, Makhtar Diop est revenu à la charge, dans le cadre de la lutte menée contre la propagation du covid-19, pour soutenir 200 ménages de Touba, des familles du monde rural, quelques associations de personnes handicapées et un nombre non négligeable de jeunes de la Cojer. Il fera ainsi distribuer du riz, de l'huile, des détergents etc.. aux bénéficiaires qui ne manqueront pas de lui faire part de leur satisfecit...