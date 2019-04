(VIDÉO) TOUBA / Les temps forts de l'édition 2019 du magal de Darou Tanzil

Considéré comme étant l'un des chefs religieux les plus influents de Touba, Serigne Abdou Aziz Mbacké Darou Tanzil a reçu, à l'occasion de l'édition 2019 du magal dédié à son père Serigne Moustapha Abdou Aziz Mbacké Bara, le satisfecit de l'ensemble de ses disciples qui ont voulu, publiquement, saluer son comportement. '' Votre comportement face aux choses mondaines fait notre fierté. Vos actes nous honorent '', dira en substance Serigne Fallou Mbacké Dioumada au nom de l'assistance marquée par une forte présence des Dahiras venus du Sénégal et de la diaspora.



Le Mbacké-Mbacké qui rappelle les excellentes relations que Serigne Abdou Aziz Mbacké entretenait avec son grand-père Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et qu'il continue d'entretenir avec Serigne Mountakha Mbacké, insistera sur la personnalité que ce dernier dégage et l'immense rôle de stabilisateur qu'il joue dans la plus totale discrétion.



Pour l'édition 2019 du magal, plusieurs personnalités religieuses ont effectué le déplacement. C'est le cas de Serigne Moustapha Saliou Mbacké avec il a eu un long entretien...