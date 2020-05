(VIDÉO) TOUBA - Le maire inonde le marché Ocass et les environs de la grande mosquée avec 5000 masques.

" Un Baol-Baol / 2 masques " ...voilà qui est le projet désormais lancé par la mairie de Touba en collaboration avec l'association " Baol Mbooloo And Xekh mbass-mi" conduite par Sokhna Ndack Mbacké . Le maire Abdou Lahad Kâ a, ainsi, contribué à hauteur de 5000 masques pour un premier jet. En compagnie de El Hadj Ndiaye Programme, l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga et Mor Lô, une distribution sur le terrain a été effectuée au marché Ocass et dans les alentours de la grande mosquée de Touba...