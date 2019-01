(VIDÉO) TOUBA- Le Khalife Général des Mourides a reçu le député Sadaga, victime d'un accident à la suite duquel il s'est cassé deux jambes et un bras

Suite à son accident survenu le 6 décembre dernier au niveau de l'Assemblée nationale et à la suite duquel il s'est cassé deux jambes et un bras alors qu'il empruntait un ascenseur défaillant, le député Abdou Lahad Seck Sadaga a été reçu, mardi, par le Khalife Général des Mourides.

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké voulait personnellement s'enquérir de l'état de santé du député après l'avoir joint au téléphone et envoyé de l'argent dès les premières heures de l'accident. À sa sortie d'audience, Sadaga, en compagnie du khalife de Serigne Thierno Seck Sadaga (Serigne Modou Seck) et de l'ex-députée libérale (devenue Apériste) Aïda Gaye, est beaucoup revenu sur le soutien du Saint homme à son endroit avant de remercier le Président Macky Sall qui s'est, dit-il, personnellement déplacé jusque chez lui pour lui souhaiter un prompt rétablissement. À peine sur ses jambes, le leader Apériste projette de reprendre ses activités politiques...