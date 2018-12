(VIDÉO) TOUBA - Isma Dioum poursuit ses week-end politiques, démonte l'argumentaire critique de l'opposition et dit comment Macky va rempiler

Dans le cadre de ses week-end éminemment politiques passés à Touba et par extension dans le département de Mbacké, Isma Dioum a déroulé des rencontres populaires dans plusieurs quartiers dont les plus importantes ont eu lieu à Darou Salam et à Sam.

Des occasions mises à profit par le ministre conseiller pour apporter de cinglants démentis aux argumentaires critiques de l'opposition. Ainsi Me Madické Niang et Ousmane Sonko en auront pour leur grade. Isma Dioum qui se plaira de lister quelques réalisations de son candidat, estimera nécessaire qu'un second mandat soit accordé à celui-ci pour ne pas risquer de " stopper l'émergence '' du Sénégal.