(VIDÉO) TOUBA / Échanges et témoignages émouvants entre Cheikh Bass Abdou Khadre et Me Madické Niang

C'est dans la résidence Khadim Rassoul que Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr a reçu Me Madické Niang et sa délégation. Un moment mis à profit par l'ancien candidat à la présidentielle pour témoigner son attachement au Khalife et à son porte-parole et réitérer son engagement dans la voie mouride.