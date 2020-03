(VIDÉO) TOUBA ET COVID 19/ Les populations inquiètes mais sereines.

16 personnes originaires de Touba sont atteintes de Coronavirus à compter de ce vendredi 13 mars 2020. Les populations de la cité religieuse préfèrent prendre leurs précautions d'hygiène et garder leur sérénité. Chez les commerçants, on refuse de se barricader mais on assure se démener pour ne pas s'exposer et exposer leurs clients.